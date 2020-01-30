РИАМО - 30 янв. Движение электричек на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении МЖД восстановлено и вводится в график, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Утром в четверг поезда на МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы следовали с увеличенными интервалами в сторону столицы из-за поломки одного из поездов.

«Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график», – говорится в сообщении.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. За первые два месяца работы на МЦД было совершено 23,8 миллиона поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года по данным железнодорожным направлениям.