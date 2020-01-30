РИАМО - 30 янв. На городские аукционы выставили 24 нестационарных торговых объекта, все они находятся в городских парках, подать заявку на участие можно до начала февраля, а заняться торговой деятельностью — уже этим летом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня ведется прием заявок на участие в 24 аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов. В их числе киоски для продажи напитков и выпечки, горячей кукурузы, а также пункты проката спортивного инвентаря. В зависимости от назначения площадь выставленных на аукционы объектов варьируется от 2,5 до 80 квадратных метров, цена — от 18 до 90 тысяч рублей», — сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Больше всего предложений в парке «Фили» — 12 объектов, в парке «50-летия Октября» — восемь. Отдельные предложения доступны в парке Олимпийской деревни и саду «Эрмитаж».

«Торги за право аренды нестационарных торговых объектов проводятся на регулярной основе в течение года. В 2019 году было реализовано 286 подобных объектов в парках Москвы площадью от одного до 798 квадратных метров. На аренду претендовал 681 участник, средняя конкуренция на аукционах составила — два участника на лот», — сказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

С начала года уже прошли аукционы за право аренды 18 нестандартных торговых объектов. Их площадь — от 2,5 до 23 квадратных метров. Больше всего объектов находится в парке «Северное Тушино» — 16. По одному — в усадьбе Воронцово и парке «Кузьминки-Люблино».