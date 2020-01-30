РИАМО - 30 янв. Сведения в отношении ООО «ЭлФА НТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения работ по контракту с муниципальным учреждением Пушкинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по содержанию и благоустройству ряда кладбищ, в числе которых: Невзорово, Барково, Березняки, Ельдигино, Путилово и Тишково.

«В связи с нарушением ООО «ЭлФА НТ» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭлФА НТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.