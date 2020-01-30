РИАМО - 30 янв. Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали, как обустроить свои дворы, в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большую поддержку получил вариант ответа «Увеличить количество парковочных мест». Его выбрали 20,21% участников. Создать больше зеленых территорий и мест для тихого отдыха хотят 17,29% «активных граждан», - говорится в сообщении.

Более 15% голосов набрали ответ «Обустроить новые или благоустроить существующие детские площадки», около 12% посчитали, что нужно создать новые или благоустроить существующие спортивные площадки. За улучшение освещения выступили 10,85% горожан.

Предложение о создании площадок для выгула домашних питомцев поддержали 10,31% участников голосования. Вопрос благоустройства тротуаров поддержан 6,75% пользователей.

Свои варианты предложили 1,19% «активных граждан». Среди идей — установка крытых велопарковок и увеличение количества урн. Ответ «Все устраивает, нужен только текущий ремонт» выбрали 2,89% москвичей, а 3,37% с ответом затруднились.

Голосование проводилось в рамках подготовки программы благоустройства дворовых территорий на 2020 год.