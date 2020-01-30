РИАМО - 30 янв. Электрички на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении МЖД утром в четверг следуют с увеличенными интервалами в сторону столицы из-за поломки одного из поездов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда», – говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили в ноябре 2019 года. За первые два месяца работы на МЦД было совершено 23,8 миллиона поездок.