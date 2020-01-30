РИАМО - 30 янв. Комплексное благоустройство сквера Победы площадью более 2 гектаров завершилось в Москве, новая прогулочная зона появилась на пересечении улиц Мусы Джалия и Шпиловской на месте пустыря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По просьбе местных жителей специалисты комплекса городского хозяйства обустроили сквер на месте пустыря, образовавшегося после сноса заброшенного здания, и уже в этом году здесь может пройти праздничный концерт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На пересечении двух центральных дорожек сквера обустроили круглую площадку. В ее центре в скором времени установят стелу, которая будет посвящена Великой Отечественной войне. Кроме того, на прогулочной галерее установят информационные стенды, позволяющие проводить различные выставки.

В юго-западной части сквера создали зеленый театр площадью около 300 квадратных метров. Здесь будут проводиться праздничные и общественно-массовые мероприятия. Зрительный зал состоит из пяти рядов, в нем с комфортом смогут разместиться 70 человек. Площадь сцены составляет 28 квадратных метров. Для защиты зрителей и артистов от непогоды в театре оборудовали навесы.

Также на территории обустроена спортивная зона площадью около 300 квадратных метров. На ней можно поиграть в стритбол, пинг-понг и текбол. Здесь же находится многофункциональный спортивный комплекс, состоящий из шведской стенки, рукохода и сетки.

Для ребят разных возрастов в сквере есть две детские площадки. На одной из них установили большой комплекс для лазания с горкой, трубой и элементами скалодрома, а еще качели, на которых одновременно могут кататься шесть детей. Размер площадки — более 300 квадратных метров.

Вторая детская площадка представляет собой «песочную фабрику» площадью более 70 квадратных метров. В центре установлен специальный комплекс с различными приспособлениями для игры с песком. На деревянном настиле рядом с песочницей обустроена беседка для отдыха с навесом. В ней могут посидеть родители, пока ребенок играет.

Чтобы на территории можно было гулять вечером, в сквере установили 50 новых фонарей. Контролировать безопасность будут с помощью 17 камер видеонаблюдения.

Уже в этом году здесь может пройти праздничный концерт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.