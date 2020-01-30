РИАМО - 30 янв. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в здании администрации в Мытищах, в двух корпусах больницы в Балашихе и больнице Химок оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На номер 112 поступил звонок о «минировании» здания администрации городского округа Мытищи, находящегося по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36/7. Проведена эвакуация 565 человек, детей нет», – говорится в сообщении.

Сообщение об угрозе взрыва в двух корпусах Балашинской центральной районной больницы поступило на электронную почту учреждения. Из больницы эвакуировали 782 человека, из них 43 ребенка.

Аналогичное сообщение получила клиническая больница №119 города Химки. Эвакуация не проводилась.

В результате обследования помещений и прилегающей территории взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружили. Все вызовы оказались ложными.