РИАМО - 30 янв. В школу социального волонтерства в центре занятости «Моя карьера» записались более 2,5 тысяч человек, ее программа рассчитана на тех, кто только собирается начать помогать нуждающимся, а также на уже действующих волонтеров, руководителей и работников социальных некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия в нашей школе позволят участникам познакомиться с различными аудиториями и учреждениями, где нужна волонтерская помощь, узнать о ценностях и возможностях работы на добровольных началах, перенять опыт у настоящих гуру в этой области, а также определить свою позицию и направление в волонтерской деятельности», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Новичкам на занятиях рассказывают об особенностях людей, которым нужна помощь, о том, каким социальным учреждениям требуются добровольцы, а также о задачах, целях и методах работы волонтерского движения. Учащиеся сами решают, в каком направлении будет идти обучение, и формируют собственную дорожную карту первых шагов в новой для себя сфере.

Руководителей и сотрудников некоммерческих организаций учат эффективно управлять коллективом, рассказывают, где и как искать волонтеров в команду, как преодолевать проблемы, справляться с эмоциональным выгоранием и какие есть способы мотивации и поощрения добровольцев.