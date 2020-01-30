РИАМО - 30 янв. В центре занятости «Моя карьера» пройдет марафон «Эмоциональный интеллект», который будет интересен тем, кто хочет научиться понимать себя и других, правильно оценивать свое эмоциональное состояние и улучшить качество общения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Марафон состоит из двух блоков, каждый из которых предполагает работу под руководством опытных тренеров и психологов в аудитории и самостоятельное выполнение заданий дома. Продолжительность каждого блока составляет 21 день», - говорится в сообщении.

В течение всех 42 дней марафона участники посетят теоретические и практические занятия — очные тренинги и мастер-классы опытных психологов и бизнес-тренеров, а также выполнят различные домашние задания.

В первом блоке марафона участники под руководством бизнес-тренера автора методики «Ключи к негативным эмоциям» Алексея Закревского научатся распознавать собственные негативные эмоции, например, страх, обиду, чувство вины, злость, и как преобразовывать их в позитивные.

Второй блок марафона будет посвящен выстраиванию взаимоотношений с другими людьми. Для отработки этих навыков кандидат психологических наук бизнес-тренер Жанна Завьялова проведет игру «Эмоциональный интеллект». Ее участники в течение нескольких игровых сессий будут наблюдать разные реакции других людей и постараются повлиять на их эмоции.

Бесплатные занятия марафона «Эмоциональный интеллект» будут проходить по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Зарегистрироваться на него можно по телефону: +7 (495) 870-44-44 или по ссылке. Первое занятие состоится 4 февраля в 19:00.