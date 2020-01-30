РИАМО - 30 янв. Облачная погода с осадками в виде снега ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, температура днем местами повысится до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Московский регион будет находиться на пути прохождения атмосферных фронтов циклона, образовавшегося на волне с юго-запада.

«Температура воздуха в столице будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, в то время как в области температура составит от минус 3 градусов до плюс 2 градусов», – говорится в сообщении.

Такую погоду тяжело переносят люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью, бронхиальной астмой, бронхитами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более того, данные погодные условия могут сказаться на самочувствии даже не метеозависимых людей.