РИАМО - 29 янв. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вылетела в Хабаровский край с целью оказания помощи семье Гавриловых, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Детский омбудсмен выяснит, как обстоят дела в семье 5-летнего Ивана и 8-летнего Владислава, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево.

«По поручению губернатора мы связались сегодня с Хабаровским краем. Нас там ждут. Наша задача – изучить ситуацию в семье, узнать, что необходимо сделать, какое оказать содействие. Мы надеемся, что ситуация вскоре разрешится, а пока продолжим всячески поддерживать и помогать ребятам. На данный момент мальчики прошли все необходимые обследования. Врачи говорят, что у них все хорошо, ребята здоровы», - сказала Мишонова.

27 января губернатор навестил детей в Химкинской областной больнице и организовал экскурсию в красногорский Океанариум. Ребятам подарили игрушки, после чего показали региональный дом правительства.