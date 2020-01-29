РИАМО - 29 янв. В Московской области электронный формат проведения общих собраний собственников выбрали жители свыше 2 тысяч многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Преимущества электронного проведения общих собраний собственников очевидны – это мобильность, прозрачность и быстрота. Жителям больше не нужно посещать собрания лично и тратить на это силы и время», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что можно голосовать и принимать активное участие в решении общедомовых вопросов, даже находясь далеко от дома. Также сервис исключает возможность подделки подписей жителей в протоколах, так как доступ к голосованию есть только у собственников.

В прошлом году в пилотных округах Подмосковья (Балашиха, Реутов, Королев, Серпухов и Подольск) начался переход на новый электронный формат проведения ОСС. Однако уже с середины 2019 года это стало доступно всем жителям региона.

Сейчас наиболее активно жители используют новую систему в Домодедове, Королеве, Люберцах и Орехово-Зуеве. Этот формат позволяет решать вопросы использования общего имущества, текущего и капитального ремонта, а также многие другие в режиме онлайн.

Данная система голосования реализована на базе Единой информационно-аналитической системы ЖКХ Московской области, с помощью которой жители получают уведомления о проведении ОСС в личном кабинете, участвуют в голосовании в онлайн-режиме и узнают о результатах в кратчайшие сроки, поскольку подсчет голосов осуществляется в автоматизированном режиме.

Специалисты Госжилинспекции Московской области проверяют все протоколы ОСС.

Для перехода на электронный формат проведения ОСС необходимо включить этот вопрос в повестку проведения очного собрания собственников. Для принятия решения достаточно набрать большинство голосов.