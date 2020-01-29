РИАМО - 29 янв. Изменены дата и время проведения встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Ранее встреча была запланирована на 30 января.

«Встреча <…> пройдет 31 января 2019 года в 14:00. Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, минус первый этаж, зал приемов», - говорится в сообщении.

Трансляция данного мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.