РИАМО - 29 янв. Скидку в размере 20% за услугу «Обращение с ТКО» предоставят собственникам домов в деревнях и поселках Подмосковья в случае, если они будут осуществлять раздельный сбор твердых бытовых отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду выступил с традиционным обращением к жителям региона. Он подчеркнул, что в этом году коттеджные поселки и частные дома перейдут на раздельный сбор отходов. Воробьев поручил устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за сбор отходов.

«По новым правилам собственники домов и коттеджей смогут платить на 20% меньше за услугу «Обращение с ТКО» при условии, если у них на местах накопления отходов установлены синие контейнеры, и они разделяют сухие и смешанные отходы», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

По его словам, региональный оператор фиксирует правильный сбор отхода на конкретной контейнерной площадке, и собственники получают единый платежный документ с утвержденной скидкой. Если жители будут размещать смешанные отходы в синий контейнер, то их платеж составит 100% по нормативу.

Кроме этого, с 1 января 2020 года для населения, проживающего в 5 километрах от полигона ТБО «Ядрово» скидка на услугу «Обращение с ТКО» составит 100%. Аналогичные меры приняты для жителей, чьи дома расположены в 5 километрах от полигона ТБО «Лесная». После утверждении данного решения всем местным жителям будет предоставлен перерасчет за текущий год.

В Подмосковье льготные условия оплаты услуги обращения с ТКО имеют все собственники частных домов, проживающие вблизи всех действующих полигонов региона.

С 2019 года в Подмосковье строится новая комплексная инфраструктура обращения с мусором. Более 70% жителей Московской области были вовлечены в раздельный сбор твердых коммунальных отходов, вследствие чего только в прошлом году более 1 миллиона бытовых отходов были направлены на вторичную переработку. В этом году цифра увеличиться минимум вдвое.

Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку. Сегодня этот показатель составляет 20%. Планируется достичь показателя в 50% вторичной переработки от всего объема отходов.