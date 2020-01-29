РИАМО - 29 янв. Московский музей транспорта откроют в гараже Мельникова после его реставрации, 28 января прошло «предоткрытие» нового пространства, которое стало площадкой для единственного показа театрализованно-музыкальной инсталляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы – первооткрыватели пространства, которое долгое время было законсервировано и потому сохранило в себе все следы времени, которое пережило: от момента создания в 1929 году до 2000-х. Подобно археологам, мы изучим этот могучий временной пласт, чтобы понять и принять его историю, а затем – дать ему новую жизнь», – сказал режиссер-постановщик церемонии «предоткрытия», лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорян.

28 января прошло «предоткрытие» нового пространства Музея московского транспорта в гараже грузовых автомобилей в форме полукольца на Новорязанской улице, созданном в 1926-1929 годах архитектором Константином Мельниковым и инженером Владимиром Шуховым.

Новое пространство музея стало площадкой для единственного показа театрализованно-музыкальной инсталляции, созданной лауреатами премии «Золотая маска» композитором Алексеем Сысоевым и режиссером-постановщиком Филиппом Григорьяном. После этого здание закроется на реставрацию на несколько лет, но в это время команда музея будет радовать жителей города большими проектами на внешних площадках.

После реставрации по инициативе городских властей здесь разместится постоянная экспозиция Музея московского транспорта с уникальной коллекцией, состоящей из более чем 300 раритетов колесной техники — от «конки», первых трамваев, автобусов и троллейбусов до машин скорой помощи, правоохранительных и пожарных служб.

«Это пространство позволит музею перейти на другой уровень – стать многофункциональным культурным центром, интерактивной площадкой, погружающей в историю города и его будущее, «локомотивом» которого является транспорт, как символ движения и изменений к лучшему», – сказала директор Московского музея транспорта Оксана Бондаренко.

Гараж Мельникова – легенда, культовый объект, имеющий самостоятельную культурную ценность, претендующий на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.