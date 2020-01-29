РИАМО - 29 янв. Разделение скорой и неотложной медицинской помощи в Московской области поможет сохранить большое число человеческих жизней, отметил главный врач подмосковной станции скорой медпомощи Олег Какурин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона. Он подчеркнул, что задача скорой помощи - реагировать при возникновении угрозы жизни и доезжать на вызов за 20 минут, а неотложная помощь должна оказываться в менее опасных ситуациях.

«Будет создано 119 медицинских бригад, которые будут оказывать помощь пациентам, жизнь которых находится вне опасности. Они разгрузят бригады скорой медицинской помощи, сократится время доезда до 20 минут. Это сохранит большое количество жизней», - сказал Какурин.

По его словам, сегодня служба скорой медицинской помощи региона на 100% оснащена современными автомобилями, срок эксплуатации которых составляет менее пяти лет.