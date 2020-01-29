РИАМО - 29 янв. Компания «Россети Московский регион» подключила к сетям два строящихся катка с искусственным льдом, которые станут частью многофункциональных спортивных площадок на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подключение проводилось в рамках работы комплекса городского хозяйства по благоустройству Москвы и созданию комфортных условий для досуга горожан и гостей столицы.

«Один каток расположен в районе Орехово-Борисово Южное, на Тамбовской улице. Он получит 457 киловольт мощности. Для его электроснабжения энергетики проложили, в том числе с помощью метода горизонтально направленного бурения, шесть кабельных линий 0,4 киловольта общей протяженностью 2,1 километра», - говорится в сообщении.

Второй ледовой площадке, расположенной в районе Чертаново Южное, компания «Россети Московский регион» выдала такую же мощность – 457 киловольт. Общая протяженность шести новых кабельных линий составила 2,2 километра.

Работы по технологическому присоединению еще двух ледовых площадок на юге Москвы начнутся в первом квартале 2020 года – в районе Зябликово на Ореховом бульваре и в районе Москворечье-Сабурово на Каширском шоссе. Объем строительно-монтажных работ, который выполняют энергетики для этих объектов, значительно шире.