РИАМО - 29 янв. Правительство Московской области делает очень много для развития здравоохранения, важно, чтобы данная сфера развивалась по планам региональных властей, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям.

«В медучреждениях должна быть необходимая аппаратура, каждый медработник должен иметь достойную зарплату. Я хорошо знаю, что правительством Московской области прилагаются колоссальные усилия для этого. Я с 1995 года постоянно проживаю в селе Ромашково. Поэтому, конечно, для меня во всех отношениях важно, чтобы эта сфера здравоохранения развивалась так, как планирует правительство Московской области», - сказал Бокерия.

Губернатор в обращении подчеркнул, что благодаря президентской программе в прошлом году для медучреждений Подмосковья было закуплено рекордное количество «тяжелого медицинского оборудования» - рентген-аппараты, КТ, МРТ, ангиограф. Однако в регионе еще сохраняется дефицит эндокринологов, неврологов, офтальмологов, лоров. поэтому необходимо привлекать в Подмосковье лучших врачей и обеспечивать их жильем.