РИАМО - 29 янв. Заслуженный артист России Денис Майданов отметил высокие темпы развития социальной инфраструктуры в Подмосковье.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«В Московскую область ежегодно прибывает порядка 90 тысяч новых жителей. Им нужны детские садики, школы, и я очень рад, как развивается социальная инфраструктура. Я живу в Одинцовском городском округе и вижу позитивные перемены. Сегодня Андрей Воробьев рассказал о строительстве поликлиники, сосудистого центра в нашем муниципалитете, новых детских садиков, военно-патриотического лагеря для молодежи «Авангард» на базе парка «Патриот». Все это улучшает развитие Одинцовского округа и Подмосковья», - сказал Майданов.

Воробьев в ходе обращения отметил, что в ближайшие пять лет к уже построенным 430 детсадам в регионе добавятся еще 155. За семь лет в Московской области построили 135 школ. Еще 33 новых образовательных учреждения введут в строй в нынешнем году.