РИАМО - 29 янв. В рамках акции «Читающий транспорт» автобусы «Мострансавто» перевезли свыше 2,2 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«С начала проекта более 1,5 миллионов поездок в «мобильных библиотеках» было совершено по социальным картам. Свыше 420 тысяч поездок пассажиры оплатили с помощью транспортных карт и около 240 тысяч – с помощью банковских карт и гаджетов», - говорится в сообщении.

Проект «Читающий транспорт» министерства культуры Московской области стартовал 26 декабря прошлого года при поддержке подмосковного перевозчика.

200 брендированных автобусов большого и среднего классов курсируют на маршрутах в 46 округах. Пассажиры могут узнать транспорт, участвующий в акции, по ярким наклейкам на бортах. В салонах на спинках сидений размещены специальные карманы для книг.

Жители и гости Подмосковья могут познакомиться с книгами отечественных и зарубежных писателей, а также взять понравившееся издание с собой. Основу книжного фонда проекта составляют списанные из библиотек издания в хорошем состоянии.