РИАМО - 29 янв. В пяти библиотеках Московской области в среду прошли чтения, лекции, акции и другие праздничные программы, посвященные 160-летию со дня рождения русского писателя и драматурга Антона Чехова, мероприятия пройдут и 30 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Библиотеки Московской области в честь юбилея подготовили для посетителей сотни мероприятий: презентации, выставки, литературные акции», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что с именем Чехова связаны многие места в Подмосковье: здесь он жил, часто бывал в гостях и создавал произведения, которые стали известны по всему миру: пьесу «Чайка», рассказы «Вишневый сад», «Три сестры», «Крыжовник», «Человек в футляре» и многие другие.

В среду в Истринской центральной библиотеке имени А.П. Чехова состоялся праздник в честь юбилея писателя. Каждый год здесь проводят «Чеховские чтения», в рамках которых произведения классика читают жители Истры. В этот день библиотека провела всероссийскую сетевую акцию «Читаем Чехова вместе». Праздник начался с открытия бюста Чехова, созданного специально для библиотеки молодым истринским скульптором.

Гости посмотрели спектакль теневого театра по рассказу «Мальчики» и поучаствовали в акции «Читаем Чехова в Истре». Отрывки из повести «Три года», которой в этом году исполняется 125 лет, одновременно прочли вслух в учреждениях культуры и образования городского округа Истра и в самой библиотеке.

Сотрудники библиотеки в Клину разместили книги с произведениями Чехова в автобусах акции «Читающий транспорт», курсирующих по городским маршрутам. В самом учреждении библиотекари рассказывали о жизни и творчестве писателя, читали его классические и малоизвестные рассказы.

Гости Щелковской городской библиотеки проведут юбилей Чехова в театре. В фойе ТКЦ «Щелковский театр» 30 января детей и родителей ждет интерактивная библиотечная программа «Играем Чехова». Для посетителей приготовят выставку, мастер-классы, игры и викторины по мотивам произведений пистателя.

Библиотека имени В.В. Розанова в Сергиевом Посаде предлагает сыграть в игру по юмористическим рассказам Чехова 30 января. Здесь оживут истории, рассказанные участниками встречи «Литературный талант доктора Чехова». Центральная городская библиотека в Звенигороде проведет краеведческий экскурс «Чехов и Звенигород» 4 февраля.