РИАМО - 29 янв. Два многоквартирных дома построили в этом году в городском поселении Куровское Орехово-Зуевского округа в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время в домах-новостройках, расположенных на улицах Совхозной и Первомайской, завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Работы в графике», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новые многоэтажки переселят 57 граждан из 22 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров.

Аварийные дома, из которых будут расселять жителей, расположены на улице Мичурина, дома 107 и 109, на улице 40 Лет Октября, дома 57 и 74, на улице Первомайской, дома 81, 98, 100, 101 и 105.

Всего в 2020 году из аварийного жилья в современные комфортабельные квартиры переедут более 2,5 тысяч человек.