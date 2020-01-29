РИАМО - 29 янв. Гендиректор «ВТФ Групп» Вячеслав Балабин высоко оценил подход подмосковных властей к поддержке бизнеса в регионе.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Главное, что мне понравилось в обращении губернатора, – это поддержка бизнеса. Я сам предприниматель и веду свою деятельность, в том числе, на территории Подмосковья. Единые центры «Мой бизнес» значительно упрощают многие процедуры, которые отнимают, как правило, много времени. Прозвучала позиция о том, что главное – не наказать, а предупредить. Это дает силы и дальше заниматься любимым делом!» – сказал Балабин.

В ходе обращения Воробьев поручил открыть центры «Мой бизнес» в каждом городском округе. Сейчас в Подмосковье открыты 12 центров, где помогают предпринимателям зарегистрировать компанию, а также оформить заявку на получение льгот и субсидий.