РИАМО - 29 янв. Директор волоколамского центра «Молодежное содружество» Светлана Сотова отметила значимость мер поддержки семей с детьми, вводимых в Московской области в этом году.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям. Он отметил, что в этом году для семей с детьми снизят ставки по ипотеке в новостройках на 3 процентных пункта.

«Хочется отметить социальную поддержку молодых семей не только на государственном, но и на региональном уровне. В первую очередь это новость о бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов, которое появится уже с 1 сентября этого года, и снижение ставки по ипотеке для семей, в которых родился ребенок в 2020 году», - сказала Сотова.

Новая программа разработана по поручению главы региона. Она направлена на укрепление института семьи и повышение рождаемости в Московской области.

«Семья получит право на субсидию при рождении и регистрации первенца и последующих детей в Московской области и при покупке квартиры в Подмосковье», - добавила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, субсидия будет направляться в банк, что позволит снизить процентную ставку по ипотечному кредиту до 6% годовых. Так, при покупке квартиры площадью 50 квадратных метров и средней ипотечной ставке 9,3%, ставка для семей с новорожденным снизится до 6% годовых. Семья сможет сэкономить до 1,5 миллионов рублей.