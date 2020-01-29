РИАМО - 29 янв. В Подмосковье власти создают достойные условия для развития спорта и туризма, сообщил почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Было очень приятно, что большое значение уделено развитию туризма и инфраструктуры, строительству спортивных сооружений, в частности, горнолыжных трасс и тех объектов, которые собирают много молодежи и профессиональных спортсменов. Охвачены все сферы, где мы стали лучше, где мы должны еще развиваться. Озвученные цифры - объемные и правильные», - сказал Тягачев.

В ходе обращения Воробьев сообщил, что за последние годы в Подмосковье построили 137 физкультурно-оздоровительных комплексов и данная работа продолжится.

Также губернатор отметил, что в этом году сдадут в эксплуатацию центр регби в Монине, который станет самым большим в России. Кроме того, введут в эксплуатацию бассейн в Серпухове и каток в Ногинске, будут открыты центральные стадионы в Ивантеевке, Одинцове, Орехово-Зуеве и Чехове.