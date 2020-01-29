РИАМО - 29 янв. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Дмитрове открыли выставку книжной графики и иллюстрации «Слово глазами художника», на ней можно увидеть созданные художниками произведения к творениям известных писателей и поэтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Художник-графист становится соавтором книги, «оживляет» образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, быт, окружение героев книги. Средствами изобразительного искусства он воплощает идейно-художественный замысел автора и создает художественно-декоративный облик книги», - говорится в сообщении.

На выставке посетители могут увидеть работы Вацлава Зелинского, Василия Баюскина, Ивана Костылева, Семена Подъячева, Владимира Полотебнова, которые жили и творили в Дмитровском крае.

Посетители увидят книжную графику и иллюстрации к произведениям многих известных писателей и поэтов. Это и иллюстрации к книгам, и графические листы, которые имеют самостоятельное значение. Например, Зелинский в «Посвящении Гоголю» показал своеобразное видение образа писателя-творца.

Несомненным украшением выставки является книга Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», изданная в 1948 году. Иллюстрации Баюскина вклеивались вручную по верхнему краю, с использованием разделительного полупрозрачного квазипергамента.