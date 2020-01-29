РИАМО - 29 янв. Россия является страной с огромной протяженностью и она всегда будет в центре хитросплетений политиков, но тем не менее наше государство всегда имеет свой взгляд на историю, сообщил руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», кандидат исторических наук Сергей Брилев.

«Из всех империй это единственная (страна – ред.), которая смогла себя сохранить, ведь нынешняя территория России по протяженности дольше, чем Российская империя», - отметил Брилев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников развязывания Второй мировой войны. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что советская армия в годы Великой Отечественной войны освободила Польшу от нацистов и потом отстраивала то, что было разрушено.