РИАМО - 29 янв. Из-за вспышки коронавируса в Китае авиакомпания Lufthansa отменит все рейсы в эту страну, сообщает Газета.ru.

«Сама авиакомпания не давала комментариев», - говорится в сообщении.

Среди прочих, Lufthansa выполняет рейсы в Китай из московского аэропорта Домодедово.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в 2019 году. Он стал быстро распространяться. По всему миру на данный момент заражено порядка 6 тысяч человек, есть погибшие.