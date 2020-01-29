РИАМО - 29 янв. С наступлением февраля аномально теплая погода сменится в Подмосковье и Москве на более привычную для этого времени, в регион придет зима, столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Февраль начнется с температуры воздуха около нуля в течение всех суток. Местами небольшие осадки. Суббота - это преимущественно снег. На следующей неделе третьего числа характер погоды начнет постепенно меняться, температура начнет понижаться. К концу недели температура в ночные часы будет слабоотрицательная», - сказала Позднякова.

По ее словам, во второй половине недели температура воздуха в дневные часы может опуститься до минус 6 градусов. В ночное время - от минус 8 до минус 13 градусов. Таким образом, температура приблизится к климатической норме.

«Тот снег, который у нас выпадет, действительно сохранится, и к концу следующей недели мы сможем вкусить все прелести московской зимы. Скорее всего, до середины февраля свойственный ему мороз сохранится», - добавила синоптик.