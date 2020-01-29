РИАМО - 29 янв. Столичный суд оштрафовал пассажира метро на 20 тысяч рублей за самовольный проход в тоннель на станции «Полежаевская», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы подземки.

Инцидент произошел 19 января. Пьяный 46-летний мужчина прошел за торцевую дверь в тоннель метро, но был оперативно задержан.

«Мировой суд Хорошевского района признал пассажира, проникнувшего в тоннель через станционный пост, виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф размером в 20 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Суд расценил действия хулигана как умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности. Ответственность за данное правонарушение прописана в КоАП РФ.

Пассажир признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свою «прогулку» он объяснил алкогольным опьянением и плохим самочувствием.

Собеседник агентства подчеркнул, что в тоннеле мужчина мог причинить вред не только себе, но и другим пассажирам метро.

«Нахождение нарушителей в тоннелях связано не только с возможным применением экстренного торможения, если нарушитель случайно выйдет на пути, но и с необходимостью снимать напряжение с контактного рельса для безопасного извлечения нарушителя из тоннеля. Это, в свою очередь, может повлечь за собой отмену отправлений поездов, в результате которой тысячи пассажиров на линии оказываются вынужденными ожидать нормализации графика движения», – заключил собеседник агентства.