РИАМО - 29 янв. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, которую осудили в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в тексте указа.

Иссасхар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. У нее в багаже обнаружили порядка 10 граммов гашиша, девушке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии.

Иссасхар призналась, что хранила наркотик для себя. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.