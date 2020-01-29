РИАМО - 29 янв. Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево, которая станет дублером Киевского и Калужского шоссе на участке от Мосрентгена до Новых Ватутинок, завершается в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Новая дорога обеспечит удобную транспортную доступность станций «Филатов Луг» и «Прокшино» Сокольнической линии метрополитена для жителей целого ряда населенных пунктов, в частности Троицка, Ватутинок, деревень Десна и Марьино, поселения Мосрентген», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что дорога необходима для обслуживания жилой застройки, которая активно ведется в прилегающих районах. Ввод трассы в эксплуатацию позволит разгрузить две крупные магистрали (Калужское и Киевское шоссе) и увеличить пропускную способность транспорта, сократив время пребывания в пути.

Протяженность автодороги составит 13,7 километра. Первый участок протяженностью 3,2 километра уже введен в эксплуатацию. Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре прошлого года открыл движение от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до трассы Солнцево — Бутово — Видное.

Дорога идет до строящейся трассы М3 «Украина» - Середнево - Марьино - Десна параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она соединяет между собой будущую магистраль, автодороги М3 «Украина» - Сосенки - Ямонтово, Солнцево - Бутово - Видное и улицу Адмирала Корнилова. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 85%.

«На данный момент закончено строительство моста через реку Ликову в районе деревни Валуево, завершаются строительство надземного пешеходного перехода, укладка асфальта на оставшихся участках дороги; также близятся к завершению работы по оборудованию тротуаров, установке наружного освещения и шумозащитных экранов», - отметил гендиректор АО «Центродорстрой» Петр Ольховский.

Трасса имеет четыре полосы движения. Вдоль дороги будет оборудован пешеходный тротуар шириной 2,25 метра. На ней установят 11 светофоров и остановки общественного транспорта. 60 километров в час - разрешенная скорость движения по трассе. Также строители выполнят благоустройство прилегающей территории.