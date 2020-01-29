РИАМО - 29 янв. Строительство дороги, которая соединит улицы Авиаторов и Родниковую, планируют завершить до конца этого года в Москве, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

«Уже выполнено бетонирование основных конструкций двух путепроводов тоннельного типа на развязке с Киевским шоссе», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данные работы проводят для улучшения транспортного обслуживания территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево».

Будет проведена реконструкция двухуровневой развязки на пересечении улицы Родниковой с Киевским шоссе.

Между улицами Авиаторов и Родниковой построят свыше 13 километров дорог, в том числе пять путепроводов общей протяженностью 2,4 километра.