РИАМО - 29 янв. На востоке Москвы за 2019 год ввели в эксплуатацию 145,5 тысячи квадратных метров недвижимости, около трети составило жилье – 45,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Восток Москвы характеризуется уже сложившейся застройкой, поэтому здесь, как нигде, актуальна задача по повышению уровня качества жизни горожан за счет появления новой удобной и доступной инфраструктуры», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, главным итогом прошедшего года в этом направлении работы стал запуск новой Некрасовской линии метрополитена. Стартовый отрезок новой «розовой» линии столичной подземки позволил пассажирам из района Косино-Ухтомский пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию, не используя загруженную станцию «Выхино».

Левкин пояснил, что уже в 2020 году был произведен технический запуск нового участка этой линии – от станции «Косино» поезд проехал до станции «Лефортово», которая вместе с «Авиамоторной» войдет в состав БКЛ по окончании ее строительства.

По его словам, создавать в городе высокотехнологичные предприятия и новые рабочие места позволяет развитие метрополитена. К примеру, около 500 человек работает в открывшемся для обслуживания новой линии электродепо «Руднево». А в ближайшем будущем вокруг электродепо построят большой технопарк с новыми рабочими местами.

В конце 2019 года на Салтыковской улице был введен в эксплуатацию храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, рассчитанный на 200 прихожан.

Он рассказал, что ранее на востоке столицы начал работу значимый для жителей спортивный объект – на улице Николая Старостина в районе Косино-Ухтомский был введен в строй ФОК с бассейном, который стал частью спортивной школы «Косино».