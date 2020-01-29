РИАМО - 29 янв. Сотрудники Росгвардии задержали на востоке Москвы нетрезвого водителя, который не справился с управлением и врезался в припаркованные машины, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

Автомобиль, совершающий опасные маневры, привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны в районе Новокосинской улицы.

«Водитель нарушал правила дорожного движения и, не справившись с управлением на заснеженной дороге, совершил столкновение с припаркованными на стоянке автомобилями. После этого он попытался покинуть место ДТП, но росгвардейцы блокировали авто и задержали нарушителя», – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что 39-летний житель Воронежской области находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав.