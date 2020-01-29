РИАМО - 29 янв. Административное расследование по факту образования незаконной свалки в Раменском городском округе выявило, что землям нанесен ущерб в размере 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«На пяти земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, с помощью спецтехники размещались грунты с включениями строительных отходов», - говорится в сообщении.

Незаконная свалка занимала площадь около 1 гектара.

Арендатором земельных участков оказалось ООО «Гроза», зарегистрированное в Москве и занимающееся строительными работами, а также разработкой карьеров.

Специалисты эконадзора взяли пробы отходов для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного почвам, который был оценен в сумму более 5 миллионов рублей.

Компанию «Гроза» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Решается вопрос о возмещении ущерба.