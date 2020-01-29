РИАМО - 29 янв. Автолюбителей в Троицком и Новомосковском административных округах предупредили об ухудшении видимости из-за тумана, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«ТиНАО, для вас. Метеорологи обещают густой туман с видимостью 300-800 метров. Будьте осторожны! Помните про противотуманки, дистанцию и скорость», – говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

По данным на сайте Гидрометцентра России, сейчас в столице наблюдается дымка, видимость составляет более 1 километра.