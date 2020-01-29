РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. В подмосковных Люберцах создадут рабочую группу по вопросу реконструкции Октябрьского проспекта, туда будут входить все желающие жители, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду он провел встречу с жителями в Люберецком дворце культуры. Тема встречи – предстоящая реконструкция Октябрьского проспекта.

«Нужно создать рабочую группу, пригласим проектировщиков, жителей. Рабочая группа будет собираться в разные дни, на которых будет отрабатываться каждый вопрос. Все желающие приглашаются», – сказал глава.