РИАМО - 29 янв. В Бутырском районе на северо-востоке Москвы началось строительство образовательного кластера, к котором разместятся дошкольное и школьное учреждения на 150 и 350 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь пятиэтажного образовательного кластера составит более 7,5 тысячи квадратных метров. Несмотря на то, что дошкольное и школьное учреждения разместятся под одной крышей, работать они будут автономно. Для этого предусмотрены отдельные входные группы», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Компании MR Group стала инвестором социального объекта, который после сдачи в эксплуатацию будет передано городу. Возведение образовательного кластера входит в инвестиционный проект многофункционального комплекса «Савеловский Сити», который на северо-востоке столицы реализует компания MR Group.

«Савеловский Сити» включает в себя два здания бизнес-центра и пять корпусов с жилой недвижимостью, также предусмотрены коммерческие площади под торговый центр с продуктовым супермаркетом, магазинами, кафе, салонами красоты.

Строительство этого комплекса ведется в 7 минутах от станции метро «Дмитровская» и новой, недавно открывшейся платформы МЦД.