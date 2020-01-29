РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Пешеходная зона и тротуары останутся на Октябрьском проспекте в Люберцах после реконструкции, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду он провел встречу с жителями округа в Люберецком дворце культуры. Тема встречи – предстоящая реконструкция Октябрьского проспекта.

«Октябрьский проспект зажат, будут отработаны задачи по разработке современных тротуаров, ставим задачу закольцевать дороги, чтобы спокойно можно было проехать на велосипеде от Центрального парка до Наташинского пруда», – сказал Ружицкий.