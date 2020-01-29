РИАМО - 29 янв. Жители Московской области сами смогут выбрать, какие элементы – велодорожку, площадку или скейтпарк – разместят на благоустраиваемых пространствах в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«До 1 марта 2020 года министерство благоустройство проведет на портале «Добродел» рейтинговое голосование по функциональному наполнению общественных территорий, которые будут благоустраиваться в 2021 году», – говорится в сообщении.

Для каждой территории будет предложен перечень элементов, проходящих именно для нее. Жители смогут выбрать наиболее необходимые, по их мнению, элементы.

Список элементов для каждой территории определяет министерство благоустройства, исходя из функциональной особенностей, расположения и ландшафта.

При разработке проекта благоустройства будут учитывать мнение жителей по каждой из территорий. Те элементы, за которые местные жители проголосуют на портале, будут в обязательном порядке включены в концепцию.

«Взаимодействие с жителями – это важная часть создания комфортной городской среды. Все проекты по благоустройству реализуются в плотном взаимодействии с жителями. Каждая концепция проходит обсуждения на портале «Добродел», все дворы для благоустройства выбирают жители», – напомнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По итогам двух голосований в 2019 году был сформирован итоговый перечень пространств для благоустройства на 2021 год – всего в списке оказались 50 территорий.