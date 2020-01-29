РИАМО - 29 янв. В Павловском Посаде 6 февраля откроется международный кинофестиваль «17 мгновений», который выпустил календарь с известными актрисами российского кино, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Лицами календаря стали российские актрисы – Нонна Гришаева, Анна Тихонова, Алена Хмельницкая, Оксана Сташенко, Ольга Погодина, Любовь Толкалина, Елена Захарова, Ксения Алистратова, Ольга Красько, Мария Козакова, Валерия Ланская.

«В календаре кинодивы предстали в нарядах из павло-посадских тканей дизайнера Вячеслава Зайцева», – говорится в сообщении.

IV Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова пройдет в этом году в четвертый раз в городском округе Павловский Посад. Открытие состоится 6 февраля 2020 года во Дворце культуры «Павлово-Покровское».

Пресс-конференция, посвященная фестивалю, состоится перед церемонией открытия в 14:00 в Музее Вячеслава Тихонова.