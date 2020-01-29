РИАМО - 29 янв. Уже более 6 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org, автор которой просит столичные власти сохранить от вырубки березовую аллею рядом со станцией метро «Речной вокзал».

Автором петиции на имя мэра столицы Сергея Собянина стал житель района Левобережный Никита Иванов. Он отметил, что в районе всегда было много парков, но в последние годы его начали массово застраивать многоэтажным жильем.

«Недавно был построен комплекс «Фестиваль парк» – несколько огромных сорокаэтажных зданий. Но застройщик на этом не остановился. Теперь в планах – воткнуть еще несколько многоэтажек в перенаселенную местность. И делается это за счет одного из немногих мест отдыха жителей близлежащих домов – березовой аллеи», – отметил Иванов.

Он добавил, что вырубка этого небольшого парка уже началась. Жители при этом выступают против того, чтобы половину парка заняли «сорокоэтажные монстры», а вторая половина аллеи оказалась в вечной тени этих высоток.

У столичного градоначальника автор петиции попросил пересмотреть проект и этажность ЖК «Фестиваль парк – 2». Это требование на данный момент поддержали несколько тысяч человек.