РИАМО - 29 янв. По мнению председатель Мособлдумы Игоря Брынцалова, обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева отразило все темы, затронутые в послании президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

При этом региональные власти, как подчеркнул Брынцалов, готовы действовать в соответствии с посланием президента и нацпроектами.

«Что касается озвученных планов. Принципиально важен один момент – весь план по дальнейшему развитию региона, вся социально-экономическая политика выстроены по строгим ориентирам, заложенным в послании президента и в национальных проектах. Президент задал темп работы правительства на федеральном уровне и дал импульс регионам», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что основные посылы президентского послания – чуткая власть, забота о людях и повышение качества жизни граждан — отразило и обращение губернатора. В этом ключе важно, что основной блок был посвящен именно социальной политике.

«Многое было сказано в контексте послания президента, в частности, о создании ясельных групп, строительстве новых детсадов и школ, повышении качества образования. Отдельно стоит отметить, что, не дожидаясь 2023 года, уже с первого сентября этого года в нашем регионе будет организовано бесплатное питание для школьников 1-4 классов во всех школах», - подчеркнул Брынцалов.

Также председатель региональной думы отметил важность затронутых вопросов здравоохранения и экономики региона. По его словам, власти Московской области делают все, чтобы регион достигал показателей в 1 триллион рублей консолидированного бюджета. Но самое важное — есть четко поставленные цели.

«По каждой сфере – четкие цели, выраженные в цифрах, везде есть сроки исполнения. А это значит, что мы уверены в своих силах, в том, что сможем выполнить все эти обозначенные планы – и, следовательно, каждый житель Подмосковья может быть также уверен в том, что будет сделано все для того, чтобы его жизнь в Московской области была максимально комфортной и удобной», - заключил Брынцалов.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона. Особое внимание он уделил задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.