РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Дорожные службы Балашихи после снегопада убрали и вывезли с улиц горокруга более 1 тысячи кубометров снега, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорожные службы Балашихи оперативно отреагировали на снегопад, прошедший в Подмосковье. К уборке снега они приступили с 5:00. Всего с городских улиц собрали и вывезли около 1 тысячи кубометров снега», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в уборке снега было задействовано более 40 единиц спецтехники – тракторы и комбинированные дорожные машины, а также более 100 человек.

Для уборки придомовых территорий управляющие компании Балашихи привлекли более 50 единиц техники и около тысячи сотрудников.