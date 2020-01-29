РИАМО - 29 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора обеспечили соблюдение правил тишины в десяти округах Московской области за минувшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

«За прошедшую неделю благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в округах региона было пресечено нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время в десяти городских округах региона», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В результате проверок инспекторов к административной ответственности привлекли в основном строительные организации, нарушившие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан особенно в ночное время.

В Балашихе пресекли шумные строительные работы на шоссе Энтузиастов. В округе Клин устранили шум от работ на улице Терешковой. В городском округе Луховицы привлекли к административной ответственности директора магазина ООО «Агроторг».

В Серебряных Прудах в поселке Дмитриевский за нарушение правил соблюдения тишины и покоя граждан привлекли к административной ответственности администрациую округа. В Балашихе устранили нарушение тишины организацией ООО «ГорКапСтрой». В Красногорске пресекли шумные строительные работы в микрорайоне Опалиха на улице Геологов.

В Луховицах устранили нарушения тишины от разрузочных работ в ночное время ООО «Агроторг». В Краснознаменске пресекли нарушения тишины в ночное время от кафе No name. В Одинцове ООО «Аникс ГНБ Строй» привлекли к административной ответственности за нарушение правил соблюдения тишины и покоя в деревне Шульгино.