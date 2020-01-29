РИАМО - 29 янв. Генерального директора столичного АО «Шоссе» подозревают в невыплате свыше двух месяцев заработной платы своим сотрудникам, по факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

С ноября 2019 года по 29 января 2020 года, нарушая закон и имея финансовую возможность, мужчина в полном объеме не выплачивал зарплату. В результате он остался должен десяти сотрудникам компании свыше 1,5 миллиона рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователями принимаются меры, направленные на компенсацию причиненного ущерба потерпевшим руководством общества», – сказала Иванова.

Кроме этого, ведется работа по установлению число работников, чьи трудовые права были нарушены.