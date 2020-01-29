РИАМО - 29 янв. Основные строительно-монтажные работы завершили на пешеходном переходе, который пройдет от улицы Василисы Кожиной, дом 13, через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Это один из трех надземных пешеходных переходов через МЦД-1, которые планируется построить по проекту строительства северного дублера Кутузовского проспекта», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пешеходный переход должен обеспечить выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Сейчас там проводится монтаж слаботочных систем, пуско-наладочные работы лифтового оборудования.

Переход будет 130 метров в длину и 4 метра в ширину. Его оборудовали двумя лестничными сходами и лифтами для маломобильных граждан. Также предусмотрены тротуары и пешеходные дорожки для обеспечения пешеходных связей с существующей тротуарной сетью.

Другой пешеходный переход на улице Василисы Кожиной пройдет в районе дома 22. Третий пешеходный переход будет построен с улицы Ивана Франко в районе дома 16, недалеко от префектуры ЗАО Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года построить восемь надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1 и семь переходов через железнодорожные пути МЦД-2», - отметил Загрутдинов.

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