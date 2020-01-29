РИАМО - 29 янв. На пешеходном переходе на Кутузовском проспекте в столице водитель иномарки сбил взрослого пешехода и ребенка, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления Госавтоинспекции.

«В 18:22 на Кутузовском проспекте в районе дома 45 произошло ДТП. <…> Водитель, управляя легковым автомобилем Toyota, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадали один взрослый и ребенок, их доставили в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.