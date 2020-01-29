РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. В подмосковном Красногорске проверяют информацию об избиении школьника группой подростков, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В среду в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет об избиении группой подростков 15-летнего школьника во дворе дома в городском округе Красногорск.

«В ходе проверки информации СМИ установлено, что в сентябре 2019 года по факту избиения школьника органами полиции проводилась проверка. Однако подростки не были привлечены к ответственности, так как к тому моменту не достигли возраста привлечения к административной и уголовной ответственности», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она также отметила, что следственным отделом по городскому округу Красногорск ГСУ СК России по Московской области организована проверка, в рамках которой будет установлено, проводились ли с подростками профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций.

«Следствием будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Врадий.